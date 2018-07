De Kiekeboes en de warrige wifi: tekenaar Mehro klaagt kafkaiaanse toestanden bij Proximus aan Bieke Cornillie

05 juli 2018

17u51 0 Internet 'De Kiekeboes en de warrige wifi'. Het zou zomaar eens de titel van het 151ste Kiekeboe-album kunnen worden. Al weken probeert tekenaar Merho zijn nieuwe studio van draadloos internet te voorzien, maar talloze telefoontjes naar Proximus ten spijt: volgende week- wanneer hij er zijn intrek neemt- dreigt hij technisch werkloos te zijn. "Allemaal voer voor een nieuw album", lacht hij.

"Hoe ver wil Proximus gaan voor een rolletje in de volgende Kiekeboes?" Merho vraagt het zich af in een open brief aan het adres van Proximus-CEO Dominique Leroy. Volgende week neemt de striptekenaar van Marcel, Charlotte, Fanny en Konstantinopel Kiekeboe zijn intrek in een gloednieuwe tekenstudio in Brasschaat. Alles is klaar: de tekentafel, het archief... alleen: Wifi ontbreekt.

"En dat is een probleem, want tegenwoordig komt bij striptekenen veel digitaal kijken", vertelt Merho. "We tekenen op de tablet, mijn medewerkers werken van thuis, we sturen voortdurend illustraties en stukken naar elkaar, naar de printer... Alles is verbonden."

Call center girls

