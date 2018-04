De grootste Black Lives Matter-Facebookpagina is fake - en troggelde nietsvermoedende sympathisanten duizenden dollars af TT

10 april 2018

13u45

Bron: CNN 2 Internet Facebook heeft een niet-officiële pagina over de Amerikaanse beweging Black Lives Matter van het netwerk verwijderd nadat is gebleken dat de pagina fake was. In werkelijkheid werd ze gerund door een onbekende man uit Australië. Hij wordt er nu van verdacht de bijna 700.000 fans van de pagina - dubbel zoveel als de officiële pagina van de beweging - meer dan 100.000 euro aan valse donaties afgetroggeld te hebben.

Dat Facebook nog heel wat werk heeft in het bestrijden van fake news, bewijst de zaak van de valse Black Lives Matter-pagina. Hoewel de groep al maanden geleden aangifte deed bij Facebook dat zij niets met de pagina te maken hadden, ondernam het sociale medium niets. Ook toen CNN via een blogger een onderzoek startte en Facebook om uitleg vroeg, kwam in eerste instantie het bericht dat de pagina niets verkeerd deed. Na een week over en weer mailen tussen CNN en Facebook ging de pagina gisteren uiteindelijk toch offline.

Black Lives Matter is een sociale beweging in de VS die opkomt voor gelijke rechten voor zwarten en strijdt tegen het overmatige politiegeweld tegen gekleurde Amerikanen.

Geverifieerd

Wie tot gisteren op Facebook naar de groepering zocht, kwam al snel uit bij een pagina die op bijna geen enkele manier te onderscheiden was van de officiële pagina. Weliswaar is die laatste 'geverifieerd' met een blauw vinkje, toch heeft ze nog niet half zo veel volgers als de valse pagina, die geregistreerd stond onder het account @blacklivesmatter1: 320.000 tegen bijna 700.000.

En die vele fans waren gul. Uit het onderzoek van CNN zou blijken dat de pagina de afgelopen twee jaar voor meer dan 100.000 dollar aan donaties en giften kon inzamelen via platformen als PayPal en DonorBox. Ook konden volgers allerlei merchandise zoals t-shirts of koffiemokken kopen, allemaal om zogezegd de Black Lives Matter-beweging te steunen.

Vakbondsmedewerker

Minstens een deel van het geld werd echter naar Australische bankrekeningen versluisd. Via links naar andere websites kon CNN achterhalen dat de pagina gerund werd door een onbekende Australiër Ian Mackay, die bij de vakbond National Union of Workers werkt. Daar is Mackay ondertussen geschorst.

Meteen nadat Mackay, die tientallen websites rond burgerrechten voor zwarten heeft geregistreerd, door CNN gecontacteerd werd voor een reactie, werd de Facebookpagina gedeactiveerd. Ook toen een blogger eerder over de pagina schreef, werd ze al korte tijd uit de lucht gehaald, mogelijk om een tijdje geen aandacht te trekken. Na een tijdje kwam de pagina opnieuw online.

Mackay was ook de administrator van de gesloten Facebookgroep Black Lives Matter met 40.000 leden. Vraag is nu of hij alleen handelde of hulp kreeg van medeplichtigen. Tegen CNN zei hij enkel dat hij "als hobby domeinnamen kocht en verkocht".

