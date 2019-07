De flamingo, luiaard, hulphond en koppels in alle kleuren: deze nieuwe emoji’s kan je binnenkort gebruiken TT

17 juli 2019

15u58 20 Internet U hebt altijd al dat verhaal willen vertellen van die blinde persoon die banjo speelt met een bionische arm en een fluohesje aan terwijl hij in de zoo rondwandelt met een hulphond? En ondertussen een wafel met look en falafel eet en een stinkdier, gorilla, flamingo en luiaard tegenkomt? Dan is er goed nieuws, want dat kan u binnenkort ook aan de hand van emoji's doen. Het zijn maar enkele van de nieuwe figuurtjes die Apple en Google voorstellen naar aanleiding van World Emoji Day vandaag.

Dat we World Emoji Day sinds 2014 op 17 juli vieren, is niet toevallig: het is de datum die zowel op de Apple als op de Google-emoji van het kalendertje staat (oorspronkelijk omdat Apple op 17 juli 2002 zijn Calender-app uitbracht). Elk jaar is de dag goed voor een overzicht van de nieuwe emoji’s die er later op het jaar zitten aan te komen.

De belangrijkste nieuwe figuurtjes bij Apple en Google gaat dit jaar over meer inclusiviteit en diversiteit, zowel wat huidskleur als mensen met een beperking betreft. Want waar je tot nu toe enkel emoji’s van één persoon een andere kleur dan het standaard-geel kon geven, kan dat binnenkort ook voor alle mogelijk koppeltjes die elkaars hand vasthouden. Het aantal combinaties neemt dus serieus toe: voor elk koppel van een man-vrouw, man-man of vrouw-vrouw zal per persoon een andere kleur kunnen kiezen.

Google plant daarnaast ook genderneutrale emoji’s voor bepaalde categorieën van personen, zoals bijvoorbeeld de politieagent of de gewichtheffer.

Nieuw zijn ook de emoji's van mensen met een beperking. Zo kan je binnenkort een afbeelding sturen van mensen in een rolstoel, van assistentie- of blindengeleidehonden, een hoorapparaat, een man of vrouw met een blindenstok of van gebarentaal. Ook komen er symbooltjes van bijvoorbeeld een arm- of beenprothese.

De hulphonden zijn trouwens niet de enige nieuwe dieren. Zo komt er een flamingo, een stinkdier, een gorilla en een luiaard. Ook de otter komt eraan, maar het is nog niet bekend hoe die eruit zal zien.

De liefhebbers van het betere culinaire werk tot slot krijgen er knoflook bij, net als een ijsblokje, boter, falafel en een wafel.

De 230 nieuwe emoji’s komen er later dit jaar aan, bij Apple bij de update van iOS naar versie 13.1, bij Google bij de update naar Android Q.