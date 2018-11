Datahonger van Google aangeklaagd door consumentenorganisaties uit 7 Europese staten AW

27 november 2018

08u16

Bron: Belga 0 Internet Consumentenorganisaties uit zeven Europese staten dienen een klacht in tegen mogelijk gegevensmisbruik door internetgigant Google. De organisaties uit Noorwegen, Nederland, Griekenland, Tsjechië, Slovenië, Polen en Zweden doen dat bij hun privacywaakhonden, zo maakte de Europese consumentenorganisatie BEUC bekend.

De organisaties stellen dat het Amerikaanse bedrijf de Europese verordening voor de verwerking van persoonsgegevens (GDPR) overtreedt, door de toestemming van gebruikers te "ontfutselen" om hun locatie te gebruiken.

Android, het besturingssysteem van Google, is op zowat twee miljard smartphones wereldwijd geïnstalleerd. "De datahonger van Google is algemeen bekend, maar de omvang, waarmee het zijn gebruikers op een dwaalspoor brengt, om elke beweging te volgen en geld te verdienen, is benauwend", aldus Monique Goyens, algemene directrice van BEUC.

Locatiegeschiedenis zonder toestemming

Volgens een onderzoek van de Noorse consumentenorganisatie "stuurt" Google gebruikers richting "het inschakelen van locatiegeschiedenis". Google krijgt daardoor informatie over waar iemand zich bevindt, terwijl daar volgens de consumentenorganisaties geen ondubbelzinnige toestemming voor is gegeven.



In een reactie laat het technologiebedrijf weten dat de functie 'locatiegeschiedenis' standaard is uitgeschakeld. "Bovendien kunnen gebruikers gedeelde locatiegegevens op elk moment bewerken, verwijderen of de functie pauzeren." Google zegt gebruikers in staat te stellen om ook op andere manieren locatiedata te beheren, bijvoorbeeld via de instelling 'web- en app-activiteit'. "We werken er constant aan om onze privacy-instellingen te verbeteren en zullen het rapport goed bestuderen om ervan te leren."