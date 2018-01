Daarom geven oplichters van 'Microsoft-helpdesk' niet op: ze verdienden vorig jaar 7 miljoen aan goedgelovige Nederlanders alleen al Gyurka Jansen sam

23u10

Bron: ANP 0 thinkstock Internet E en internationale groep criminelen die zich voordoet als medewerkers van de Microsoft-helpdesk, maakte vorig jaar in Nederland bijna 2.000 slachtoffers. Bij elkaar zijn ze voor zo'n 7 miljoen euro opgelicht. Eén van de slachtoffers verloor maar liefst 98.000 euro, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse politie. De oplichters zijn al jaren aan de gang, ook in ons land. En wanneer je die bedragen ziet, snap je meteen waarom ze hun spelletjes volhouden.

Dat doet ze zo: vanuit het buitenland belt een Engelssprekende 'Microsoft-medewerker' die zogenaamd computerproblemen wil verhelpen. De beller vraagt het slachtoffer om toegang tot zijn of haar computer en probeert vervolgens geld te ontfutselen, bijvoorbeeld via online bankieren. Deze oplichtingspoging heeft de afgelopen jaren al veel mensen geld gekost. In 2016 werden 1.100 mensen slachtoffer van de oplichters.

Omdat er nog steeds veel mensen slachtoffer worden, brengt de politie het probleem de komende tijd opnieuw in de schijnwerpers. Zo besteedde het tv-programma Opgelicht?! vanavond aandacht aan de zogenoemde Microsoft-scam.

Haak meteen in

Microsoft verklaart dat het bedrijf nooit uit zichzelf contact met klanten zoekt. Mensen met een computerprobleem kunnen alleen zelf een verzoek indienen via de website van Microsoft of zelf de helpdesk van het bedrijf bellen. De politie adviseert mensen die een telefoontje krijgen van iemand die zegt van Microsoft te zijn, direct de verbinding te verbreken.

Sommige fraudeurs 'straffen' echter de mensen die zo slim zijn niet in de oplichting te trappen. Ze verhullen hun identiteit door via software een Nederlands nummer op het schermpje van telefoons te laten verschijnen, want dan nemen potentiële slachtoffers sneller op dan bij een buitenlands nummer. De Nederlandse Fraudehelpdesk zag vorig jaar de eerste gevallen van mensen die zó bestookt werden, dat ze hun telefoon niet kunnen gebruiken.

"Na de mislukte oplichting worden honderden andere doelwitten met het telefoonnummer van degene die ophangt, gebeld"

"Na de mislukte oplichting worden honderden andere doelwitten met het telefoonnummer van degene die ophangt, gebeld", zei Tjerk Notte van de Fraudehelpdesk afgelopen augustus aan onze collega's van AD. Als de (bijna) gedupeerden vervolgens terugbellen om de vermeende oplichter te confronteren, krijgen ze een nietsvermoedende Nederlander aan de lijn. "Dat kost niet direct geld, maar er zijn mensen die een hele dag worden platgebeld." Een oplossing voor dat probleem is er niet. En volgens Notte worden slachtoffers "er horendol van."