Cyberveiligheidsbedrijf waarschuwt voor hackers die campagnewebsites van Trump viseren

01 september 2020

16u48

Bron: ANP, Reuters 0 Internet Websites van de Amerikaanse president Donald Trump kregen de afgelopen maanden steeds vaker te maken met cyberaanvallen. Dat bericht persbureau Reuters, dat zich baseert op interne e-mails van een cyberveiligheidsbedrijf dat waakt over de sites van de Trump-campagne.

In de mails van 9 juli, die waren bestemd voor topmanagers bij cyberbeveiliger Cloudflare, stond dat in aanloop naar de verkiezingen steeds meer aanvallen worden uitgevoerd en dat die ook steeds heviger worden. De digitale aanvallen zouden in juni een hoogtepunt hebben bereikt.

De daders zouden hun pijlen onder meer hebben gericht op de website donaldjtrump.com en de site van een golfclub van de president. Experts van de cyberbeveiliger concludeerden dat de aanvallers mogelijk de digitale verdediging aan het "aftasten" zijn. Zo kan in kaart worden gebracht wat nodig is om de websites helemaal plat te leggen.



Het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de digitale aanvallen. Cloudflare ging in een reactie niet in op de inhoud van de interne mails. Het bedrijf wordt vaak ingeschakeld om websites te beschermen tegen primitieve ddos-aanvallen, waarbij sites worden bestookt met internetverkeer en daardoor onbereikbaar worden.

Cyberveiligheid onder vergrootglas

Cyberveiligheid ligt onder een vergrootglas door de gebeurtenissen rond de vorige presidentsverkiezing. Toen bemachtigden hackers gevoelige informatie door binnen te dringen in de systemen van de Democratische Partij van Hillary Clinton, de politieke rivaal van Trump. WikiLeaks zette die gestolen gegevens later online.