Cybercriminelen spelen handig in op coronavirus om persoonlijke gegevens te ontfutselen Bonne Kerstens

13 maart 2020

07u05

Bron: AD.nl 80 Internet Cybercriminelen proberen munt te slaan uit het coronavirus. In Nederland doen valse mails de ronde die een update beloven over het virus, maar in werkelijkheid bedoeld zijn om de ontvangers te besmetten met malware of persoonlijke gegevens te ontfutselen.

Het Britse mail- en internetbeveiligingsbedrijf Mimecast kon mails opsporen die afkomstig lijken van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)). Cybercriminelen proberen op die manier inloggegevens te bekomen of malware achter te laten.

“Het is een bekend fenomeen dat cybercriminelen inhaken op actuele gebeurtenissen. Dat zagen we bijvoorbeeld ook bij de Brexit en de bosbranden in Australië”, zegt Carl Wearn, hoofd van de online misdaadafdeling van Mimecast. “Nu het coronavirus officieel is uitgegroeid tot een pandemie, zullen phishers hier op steeds grotere schaal op inhaken. Ze maken misbruik van de honger naar informatie over het virus.”

Miljoen euro

“Als iemand namens RIVM je via mail of telefoon vraagt om gevoelige informatie, zoals creditcard- of bancaire gegevens, dan weet je dat het een valstrik is”, aldus Wearn. “Het ministerie vraagt nooit om die gegevens. Klik dus nergens op”.

Action Fraud, het nationale Britse kennisinstituut op het gebied van fraude, stelt dat coronaphishing uit naam van wereldwijde overheidsinstanties cybercriminelen al ongeveer een miljoen euro zou hebben opgeleverd.

Zie hieronder een voorbeeld van een pishingmail zogenaamd afkomstig van het RIVM, het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid.

Lees ook in HLN+:

België telt 1.900 intensive care-bedden, en als we de corona-uitbraak niet kunnen afzwakken, hebben we er 50.000 nodig



10 Vlamingen over hoe zij omgaan met coronavirus: “Dit is hartverscheurend”