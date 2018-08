Cyberaanvallen op cryptovaluta brachten voorbije drie maanden meer dan twee miljoen euro op sam

23 augustus 2018

18u43

Bron: belga 0 Internet Het succes van cryptovaluta zoals Bitcoin brengt nieuwe vormen van fraude en cyberaanvallen met zich mee. Volgens een studie van de Russische internetbeveiliger Kaspersky Lab waren die cyberaanvallen tijdens het tweede trimester goed voor meer dan twee miljoen euro.

De studie van Kaspersky Lab zegt dat hackers erin geslaagd zijn om voor minstens 2,3 miljoen euro geld los te weken. Dat deden ze onder meer door te doen alsof ze gratis cryptomunten verdeelden of door de naam te misbruiken van projecten die bij investeerders fondsen in cryptomunten verzamelen.

Het antiphishingsysteem van Kaspersky Lab hield tijdens het tweede trimester bijna 58.000 pogingen van hackers tegen.

Belgen opgelicht

Begin deze maand kwam in onze contreien ook een piramidespel met cryptomunten aan het licht. De 24-jarige Nederlander Pieter J. wist in België en Nederland in korte tijd zo'n 5 miljoen euro van beleggers los te weken met zijn belofte van '1 procent rendement per dag'. Sinds februari legden tussen de honderd en tweehonderd mensen in bij zijn bedrijf Bitnextfast. Ook enkele bekende Nederlanders investeerden bij J., onder wie een aantal jonge prominenten uit de muziekindustrie.

Het geld zou hij daarna hebben laten verdwijnen, goed voor een gat van 2,5 miljoen euro. De rest van het geld werd in beslag genomen. Volgens ingewijden gaf J. forse bedragen uit aan luxegoederen, zoals dure horloges en andere sieraden, en had hij privévliegtuigen gehuurd voor tripjes naar Nice, Monaco en Ibiza.