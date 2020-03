Cyberaanval op Amerikaans ministerie van Gezondheid HR

16 maart 2020

22u43

Bron: ANP 6 iHLN Het Amerikaanse ministerie van Gezondheid, een belangrijk onderdeel van de strijd tegen het coronavirus, is getroffen door een cyberaanval. De systemen werden meerdere keren achter elkaar onder vuur genomen, vermoedelijk om ze te vertragen, meldt persbureau Bloomberg. Dat zou niet zijn gelukt, maar het is niet duidelijk wat de hackers precies hebben gedaan.

Het is niet bekend wie achter de aanval zitten en wat hun motief was. Volgens Bloomberg hebben ze geen gegevens buitgemaakt.



Na de aanval stuurde de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis een bericht de wereld in: “Geruchten over een nationale quarantaine zijn NEP. Het land gaat niet op slot.”