Cubaanse president verstuurt eerste tweet sam

10 oktober 2018

23u44

Bron: belga 0 Internet Miguel Diaz-Canel is sinds vandaag de eerste Cubaanse president die actief is op Twitter. Een uur na zijn aanmelding had hij al 8.600 volgers.

De 58-jarige leider wil blijkbaar de communicatie versnellen in zijn land. In Cuba communiceert de overheid gewoonlijk erg traag met de bevolking.



"We bevinden ons in Pinar del Rio, waar de menselijke solidariteit de boventoon voert na het passeren van de orkaan Michael", luidde de eerste tweet van de president.

Estamos en Pinar del Río donde prima la solidaridad humana y el empeño en la recuperación de las afectaciones del #HuracánMichael.#SomosCuba. pic.twitter.com/mrRyJH3abL Miguel Díaz-Canel Bermúdez(@ DiazCanelB) link

Diaz-Canel wil dat zijn bevolking de nieuwe technologie en de sociale media meer gaan gebruiken. Er zijn nochtans maar weinig plaatsen waar internet beschikbaar is in de woningen, terwijl ook het mobiel internet er nog in de kinderschoenen staat.