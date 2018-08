Cryptomiljonair trapt in trucs van Thaise oplichters en is miljoenen kwijt KVE

14 augustus 2018

06u42

Bron: ANP 1 Internet Een 22-jarige Fin die miljoenen had verdiend met de handel in virtueel geld, is een paar miljoen kwijtgeraakt. Hij trapte in de trucs van een paar oplichters in Thailand.

De Bangkok Post had gisteren een verhaal over de man. Een groep Thai's benaderden de Fin Aarni Otava Saarimaa in juni vorig jaar. Ze zeiden dat een casino in gokstad Macau een virtuele munt wilde lanceren, de Dragon Coin, waar gokkers mee konden betalen. Om hem te overtuigen namen ze hem mee naar het casino. Hij maakte 5564 bitcoins naar ze over. Bij de huidige koers is dat 31 miljoen euro.

Toen de investering niets opbracht, stapte Saarimaa naar de Thaise politie. Die denkt dat de oplichters de bitcoins meteen hebben verkocht en het geld hebben weggesluisd. Een van de verdachten zou een bekende Thaise acteur zijn.