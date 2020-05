Coronacrisis brengt zelfs artificiële intelligentie in de war AW

14 mei 2020

13u54

Bron: Science Alert 0 Internet De coronacrisis gaat gepaard met heel wat chaos en onzekerheid. En dat voelt zelfs de artificiële intelligentie (AI), meer bepaald de ‘machine learning’-systemen die geprogrammeerd zijn om ons (online) gedrag te begrijpen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit MIT.

Het gaat onder meer om de algoritmen die op Amazon producten aanbevelen. Zulke algoritmes worstelen met de plotse ommezwaai van onze levensstijl. Bij het begin van de pandemie kochten we plots spullen die we anders nooit (online) gekocht zouden hebben. Denk maar aan handgel, mondmaskers en papieren zakdoekjes. Al snel stootten voorgaande producten de anders o zo populaire gsm-hoesjes, smartphoneladers en andere gadgets bij Amazon van de troon. En toch slaagde het algoritme van Amazon er niet in om Covid-19 gerelateerde producten aan te bevelen.



Ook andere online winkels rapporteerden soortgelijke problemen waarbij de artificiële intelligentie waarvan ze gebruik maakten, er bijvoorbeeld niet in slaagde om de voorraad aan te vullen met de producten die plotseling aan populariteit wonnen.



“Vorige week probeerde iedereen toiletpapier in te slaan, deze week wil iedereen plots puzzels en fitnessapparatuur kopen”, aldus een van de onderzoekers van MIT (Massachusetts Institute of Technology).