Chinese Amazon blijft stormachtig groeien

23 augustus 2018

22u08

De Chinese internetgigant Alibaba maakt een stormachtige groei door. Het bedrijf, dat vaak met de Amerikaanse webwinkel Amazon wordt vergeleken, harkt veel extra geld binnen door tal van investeringen in bijvoorbeeld clouddiensten en supermarkten.

De omzet steeg in april, mei en juni tot omgerekend 10,2 miljard euro. Dat is 61 procent meer dan in dezelfde maanden een jaar eerder. Door de vele investeringen ging de winst wel 41 procent omlaag tot bijna 961 miljoen euro.



Alibaba heeft in China een eigen supermarktketen, genaamd Hema. Die wordt momenteel flink uitgebreid, in een poging minder afhankelijk te worden van de normale webwinkelactiviteiten. Online kampt Alibaba in eigen land met toenemende concurrentie van JD.com en Pinduoduo.

Nijlpaard

Onlangs werd ook een deal gesloten met de Amerikaanse supermarkt Kroger. Die gaat via de kanalen van Alibabaproducten aan de man brengen in China. Volgens kenners reageerden de Chinezen zo op de overname van supermarkt Whole Foods door hun Amerikaanse rivaal Amazon.



Er is overigens geen verband tussen de Chinese Hema en de HEMA uit Nederland. De keten heeft als logo een nijlpaard. Het Chinese woord voor nijlpaard spreek je min of meer uit als hema.



Alibaba is in 1999 opgericht door Jack Ma. Zijn vermogen wordt geschat op 42 miljard dollar (36 miljard euro).