Chatdienst AIM stopt MVDB

00u01

Bron: ANP/BuzzT 0 rv Internet Het doek valt voor een van de eerste chatprogramma's ter wereld. Op 15 december stopt AOL Instant Messenger, afgekort AIM. Het was rond de eeuwwisseling groot, vooral in de Verenigde Staten, maar kon niet op tegen sms en apps als Facebook en WhatsApp.

Daarom trekt AOL (ooit de afkorting van America Online) er nu de stekker uit. Eind jaren negentig concurreerde AIM met chatprogramma's als ICQ en MSN Messenger.

''We weten dat er zo veel trouwe fans zijn die AIM tientallen jaren hebben gebruikt, en we vonden het geweldig om sinds 1997 te werken en te bouwen aan de eerste chatapp in zijn soort", schrijft AOL. Er komt geen opvolger.