Canadese cryptobeurs staat voor mysterie: 130 miljoen euro blijkt spoorloos na dood van baas

05 maart 2019

20u20

De zaak rond QuadrigaCX krijgt een bizar staartje. Eerder kwam de Canadese cryptobeurs in de problemen toen de baas van het bedrijf stierf en het enige wachtwoord voor de digitale portefeuilles mee het graf in nam. Nu blijkt dat de portefeuilles leeg zijn: 180 miljoen Canadese dollar, of 130 miljoen euro, is spoorloos verdwenen.

De bal ging aan het rollen toen Gerald Cotten, de CEO van QuadrigaCX, in december overleed tijdens een reis door India. Hij was de enige die het wachtwoord kende voor de ‘koude’ portefeuilles: virtuele opslagplaatsen voor cryptovaluta, zoals bitcoin en ethereum, die niet verbonden zijn met het internet.



Na zijn dood waren de portefeuilles - en daarmee het geld van meeste klanten - effectief onbereikbaar, omdat hij dat wachtwoord met niemand anders had gedeeld. Dat zorgde ervoor dat de beurs de boeken noodgedwongen toedeed.

Leeg

In het daarop volgende onderzoek kwam er echter nog een groter probleem aan het licht: de koude portefeuilles van de cryptobeurs blijken leeg te zijn. Dat meldde Auditor Ernst & Young na een audit. Dat betekent dat de virtuele centen van zo’n 115.000 klanten, goed voor in totaal 130 miljoen euro, in rook zijn opgegaan.



Het bedrijf meldt dat al de cryptomunten maanden geleden – voor de dood van Cotten - al uit de portefeuilles werden gehaald. Ook zijn er aanwijzingen dat Cotten veertien andere gebruikersaccounts had aangemaakt die mogelijk gebruikt werden in de cryptobeurs. Er wordt nu onderzocht of het geld via die accounts werd doorgesluisd, maar voorlopig is niet duidelijk waar de cryptomunten zijn gebleven.



Verschillende getroffen klanten vrezen dat ze hun geld nooit meer terugzien. Eén van hen looft een beloning uit van 100.000 dollar (ruim 88.000 euro) voor degene die meer informatie kan bieden over het verdwenen geld.