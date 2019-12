Bug gevonden in WhatsApp waardoor alle berichten in groepsgesprek definitief verloren kunnen gaan SVM

17 december 2019

17u49

Bron: The Independent/Tweakers 5 Internet Beveiligingsexperts hebben een bug gevonden in WhatsApp waardoor groepsgesprekken kunnen crashen. De enige oplossing is om de app te verwijderen, opnieuw te installeren en de chat in kwestie te deleten. Alle berichten zouden dan wel onherroepelijk verloren zijn. Zowel Android- als iOS-gebruikers zijn vatbaar voor het probleem.

WhatsApp heeft intussen een fix uitgebracht, dus updaten is de boodschap. Een groep kan maximaal 256 deelnemers bevatten, logisch dus dat er soms ook gevoelige informatie gedeeld wordt. “Wie slechte bedoelingen heeft, zou zomaar belangrijke berichten definitief kunnen verwijderen. Dat is een belangrijk wapen”, stelt Oded Vanunu als hoofd van beveiligingsspecialist Check Point. Voorlopig zijn er echter geen sporen van misbruik.

De bug werd voor het eerst ontdekt in augustus, een maand later werd het probleem verholpen via de versie 2.19.246. Wie de app voordien gedownload heeft en geen updates uitgevoerd heeft, loopt wel nog altijd gevaar.