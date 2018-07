Britse privacywaakhond legt Facebook boete van half miljoen pond op IB

11 juli 2018

04u07

De Britse privacywaakhond ICO heeft aangekondigd dat hij Facebook de maximumboete van 500.000 pond (565.000 euro) gaat opleggen wegens het schandaal rond het Britse databedrijf Cambridge Analytica. De boete is nog niet definitief omdat de Amerikaanse sociaalnetwerksite eerst de kans krijgt om te antwoorden op de ingebrekestelling.

Het schandaal rond Cambridge Analytica barstte in maart los nadat was gebleken dat het databedrijf de gegevens van tot wel 87 miljoen gebruikers van Facebook onrechtmatig aangewend had om onder meer de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 en het brexitreferendum te beïnvloeden. Het bedrijf legde de hand op de informatie via een applicatie met een persoonlijkheidstest, waardoor het toegang kreeg tot de Facebook-gegevens van de respondenten én van hun vrienden.

Gegevensmisbruik

Het ICO startte al snel een onderzoek naar het gegevensmisbruik en legt Facebook nu de maximale boete van 500.000 pond op wegens twee overtredingen op de Britse privacywetgeving. De sociaalnetwerksite slaagde er niet om de informatie van zijn gebruikers te beschermen en was niet transparant over hoe derden die informatie gebruikten.

In een reactie zeg Erin Egan, het privacyhoofd van Facebook, dat het bedrijf "nauw heeft samengewerkt met het ICO" en dat het "het rapport zal bekijken en snel zal antwoorden". "Zoals we eerder hebben gezegd, zouden we meer hebben moeten doen om de beweringen over Cambridge Analytica te onderzoeken en actie te ondernemen in 2015."