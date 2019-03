Britse pornosurfers moeten zich registreren Daily Mail

Bron: mvdb 0 Internet Het is de Britse overheid menens met de verplichte leeftijdscontrole voor bezoekers van pornowebsites. Vanaf april treedt geplande wetgeving in werking die vereist dat erotische websites de leeftijd van hun gebruikers verplicht moeten controleren waardoor enkel nog volwassenen toegang krijgen.

Bedoeling van de in 2017 doorgevoerde Digital Economy Act, waarvan de implementatie keer op keer werd uitgesteld, is het voorkomen dat minderjarigen pornografisch materiaal te zien krijgen.

Britten die vanaf april naar een betalende of gratis pornosite surfen, belanden op een neutraal scherm waar gevraagd wordt zich eenmalig te registreren bij de dienst AgeID. De surfer kan zijn of haar leeftijd laten verifiëren aan de hand van een sms, een kredietkaart, een paspoort of een rijbewijs. AgeID stuurt vervolgens via e-mail een gebruikersnaam en een paswoord die toegang geven.

Wie niet wil weten van het AgeID-systeem, kan in bijvoorbeeld een buurtsuper voor 4,99 pond (5,79 euro) een voucher aanschaffen die hij/zij moet valideren via een app. Deze applicatie genaamd Portes staat toe dat erotische websites kunnen worden bezocht zonder e-mail of gebruikersnaam. De code die op de voucher staat, is slechts 24 uur actief. Eens ingevuld, krijgt de surfer toegang.

De Britse overheid kan pornosites onbereikbaar maken, indien deze de nieuwe wetgeving niet toepassen. Ook Britse internetproviders riskeren boetes tot 250.000 pond bij overtreding.

De indieners van de Digital Economy Act zijn van mening dat de privacy niet wordt geschonden.