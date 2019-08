Britse politie zet artificiële intelligentie in om online haatberichten op te speuren in aanloop van brexit AW

28 augustus 2019

17u47

Bron: New Scientist 0 Internet Niet alleen politici hebben de handen vol met de nakende brexit, ook de Britse politie voelt zich genoodzaakt stappen te ondernemen. Daarom schakelt ze de hulp in van artificiële intelligentie. Niet om dieven te arresteren, wel om haatdragende boodschappen op Twitter te analyseren. Op die manier tracht de politie gerelateerde haatmisdrijven een stapje voor te zijn.

De ingewikkelde algoritmes die verscholen zitten achter het zogenaamde ‘Online Hate Speech Dashboard’ speuren Twitter af naar berichten met islamofobe, antisemitische en andere haatdragende boodschappen. Dat gebeurt door middel van veelgebruikte hashtags en (scheld)woorden.



Schrik niet: dagelijks worden er maar liefst 500.000 tot zelfs 800.000 Twitterberichten van het sociale medium geplukt. Daarvan is 0,5 procent afkomstig van een gebruiker van wie de locatie bekend is. Belangrijk want op die manier kan men inschatten of er zogenaamde hotspots ontstaan: plaatsen waar opmerkelijk veel haatboodschappen verspreid worden. Op die plaatsen zou de kans groot zijn dat er gevolg wordt gegeven aan de berichten.



Vervolgens worden de berichten geanalyseerd door enkele leden van het nationale ‘online hate crime hub’, een organisatie die in 2017 in het leven werd geroepen door de Britse overheid. Hen wachtte de zware taak om “de opkomende dreiging van online haatmisdrijven aan te pakken”.

Verband tussen haatberichten en misdrijven

Datzelfde team kwam er alvast achter dat er een verband bestaat tussen het aantal online haatberichten en geweld jegens minderheden op straat. Wordt er op Twitter slecht gepraat over een bepaalde etniciteit of religie, reken er dan maar op dat zulke personen op straat sneller aangevallen, gepest of uitgescholden worden.

Een gelijkaardige Duitse studie (2018) kwam tot dezelfde conclusie: er bestaat een verband tussen het aantal anti-vluchtelingenberichten op Facebook en het aantal misdrijven jegens vluchtelingen in Duitsland.

Personen met racistische opvattingen, voelen zich gesterkt door evenementen zoals verkiezingen en trachten op zo’n momenten anderen te bereiken Imran Awan, professor Criminologie aan de Birmingham City University

Brexit

Het doel is nu om het aantal haatberichten in te perken. Waarom daar extra op wordt ingezet in de aanloop van de nakende brexit (31 oktober)? “Personen met racistische opvattingen, voelen zich gesterkt door evenementen zoals verkiezingen en trachten op zo’n momenten anderen te bereiken”, aldus Imran Awan, professor Criminologie aan de Birmingham City University.