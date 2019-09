Britse politie en Facebook bundelen krachten tegen livestreams aanslagen mvdb

17 september 2019

21u03

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet De Britse politie en Facebook gaan samenwerken om het uitzenden van terreuraanslagen via het platform tegen te gaan. Het lukte de aanslagpleger in het Nieuw-Zeelandse Christchurch eerder dit jaar beelden van het bloedbad live te verspreiden.

De Londense politie gaat beelden delen met Facebook van agenten die oefenen met vuurwapens. Het bedrijf kan zo technologieën ontwikkelen waarmee een livestream van een aanslag kan worden herkend.



De videobeelden worden ook naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd. Dat zal ze vervolgens delen met andere bedrijven die vergelijkbare technologieën willen ontwikkelen, zegt de politie in een verklaring.

Bij de schietpartijen in de Nieuw-Zeelandse stad Christchurch, in maart dit jaar, zond de schutter beelden van zijn aanval op twee moskeeën uit via internet. Die zijn live minder dan tweehonderd keer bekeken, zei Facebook eerder dit jaar. De video van de moordpartij met 51 doden is later echter wijder verspreid.

Facebook zegt de kunstmatige intelligentie te willen verbeteren zodat dergelijke livestreams kunnen worden herkend. De samenwerking met de Britse politie zou daarbij helpen.