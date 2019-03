Boze YouTuber bedreigt Google en wordt opgepakt. Zijn vrouw durfde niet toe te geven dat zij zijn video had verwijderd kg

13 maart 2019

12u30

Bron: BuzzFeed News, Gizmodo 0 Internet De 33-jarige Kyle Long ging zondag zijn beklag doen bij Google’s hoofdkantoor in Californië omdat zijn YouTube-kanaal met één video schijnbaar zonder reden was verdwenen. Aan de politie liet hij weten dat hij fysiek geweld zou gebruiken als er niet naar hem werd geluisterd. Hij werd uiteindelijk opgepakt voor het zover zou komen. Uiteindelijk bleek dat zijn tirade aan het adres van Google zelfs niet nodig was geweest: het was zijn vrouw die zijn account had verwijderd.

Long legde het afgelopen weekend meer dan vijfduizend kilometer af om het hoofdkantoor van Google te bereiken vanuit zijn thuisstad in de Amerikaanse staat Maine. Hij wilde de technologiegigant er koste wat kost van overtuigen om zijn verwijderde YouTube-account te herstellen. De man had nochtans ooit maar één video geüpload: een filmpje waarin hij uitlegde hoe je snel rijk zou worden. Zijn betoog was “bizar”, vertelde zijn vader later aan BuzzFeed News.

Mentale problemen

“Hij kwam met een gek idee op de proppen om iedereen een miljonair te maken”, aldus de vader. Long worstelt al langer met mentale problemen, voegt hij toe. De dertiger lijdt onder andere aan bipolaire stoornis, ook wel een manisch-depressieve stoornis genoemd.



Zijn vrouw was niet opgezet met het filmpje, en besloot het hele account van haar man te verwijderen. Toen hij haar confronteerde, maakte ze hem wijs dat het wel een beslissing van Google, het moederbedrijf van YouTube, moest geweest zijn. Ze wilde niet dat hij zou uitvliegen in het bijzijn van de kinderen, klonk het later.

Hoofdkantoor

Daarop besloot Long om verhaal te gaan halen bij het bedrijf zelf, en daar ook meteen zijn ‘snel rijk’-plan te pitchen. Aanvankelijk trok hij naar een kantoor van YouTube nabij Boston, maar toen hij het gebouw niet vond, besloot hij om in één trek door te rijden naar het hoofdkantoor van Google in Californië.



Tegen dan hield de politie hem al in het oog. Tijdens het weekend werd hij tweemaal tegengehouden door een agent langs de snelweg. Eénmaal omdat hij betrokken was in een ongeluk met enkel blikschade, en een tweede keer omdat hij de badkamer van een tankstation had gevandaliseerd. Tijdens de ontmoetingen had hij telkens verteld dat hij op weg was naar Google om met de bazen over zijn YouTube-kanaal te praten. Hij impliceerde ook dat hij geen fysiek geweld schuwde indien zijn meeting bij Google niet ging zoals gepland.

Baseballknuppels

De politie verwittigde daarop hun collega’s in Californië. De waarschuwing werd daar meteen serieus genomen, aangezien YouTube al eerder een doelwit was voor boze gebruikers. Amper een jaar geleden slaagde een schutter erin om drie medewerkers te verwonden.

Long werd uiteindelijk tegengehouden nabij de campus van Google. Hij werd gearresteerd omdat hij “algemene bedreigingen van agressie” had geuit. Hij had geen vuurwapens op zak, maar de politie vond wel drie baseballknuppels in zijn auto. Hij blijft voorlopig in de cel.