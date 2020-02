Wifi Gesponsorde inhoud Bouw of renoveer je? Vergeet dan niet aan de wifi te denken Advertorial van Orange

25 februari 2020

08u00 0 Internet Een huis bouwen of verbouwen is een grote onderneming. Mag ook zeker niet ontbreken op je to-dolijstje: de wifiverbinding optimaliseren. Gelukkig helpt Mesh WiFi van Orange je doorheen het hele huis aan snelle wifi, zonder dat je er je hoofd over hoeft te breken.

Goede wifi is anno 2020 een ongelooflijk belangrijke voorwaarde voor een aangename woning. Én het is minder vanzelfsprekend dan je denkt. Daarom kan je tijdens het bouwen of verbouwen maar beter goed nadenken over alle wifiproblemen die zich kunnen voordoen. Of je met één oplossing bevrijden van al die vraagstukken.

De vraagstukken

1. De optimale plaats?

Een modem wordt idealiter zo centraal mogelijk geplaatst in een woning.. De moeilijkheid j is wel dat je altijd afhankelijk bent van waar de aftakkabel je huis binnenkomt, en dus niet altijd vrij kan kiezen waar je hem plaatst

2. Zijn er stoorzenders?

Een wifisignaal is best gevoelig en kan door iets simpels als ingebouwde kasten of deuren flink verstoord worden. Plaats de modem bij voorkeur in een open ruimte die niet te sterk geïsoleerd is: beton, glas of isolatie laten het signaal immers niet goed door.

3. Andere radiogolven?

Een wifisignaal raakt ook verstoord door andere radiogolven, denk aan die van een microgolfoven, babyfoon of draadloze apparaten die met bluetooth werken. Zij gebruiken dezelfde 2,4 GHz-frequentie als je wifimodem en kunnen zo het signaal verstoren. Plaats de modem uit de buurt van die toestellen of beperk de radiogolven door de toestellen uit te schakelen of in een ingebouwde kast te plaatsen.

De oplossing

Als je nieuwe of gerenoveerde woning het niet toelaat om met bovenstaande wifi-issues rekening te houden, zijn er oplossingen op de markt die je signaal na de (ver)bouwfase in een-twee-drie versterken. Misschien dacht je al aan een conventionele ‘wifi repeater’ als redder in nood, een apparaat dat jullie wifisignaal doorheen het huis oppikt en weer uitzendt. Maar zo’n repeater verzwakt wel de draadloze snelheid en is dus niet altijd even performant.

Een beter idee is dan het recentere ‘Mesh WiFi’-systeem van Orange. Het regelt alle mogelijke stoorzenders, is niet afhankelijk van de locatie van de aftakkabel en zorgt voor een sterk wifisignaal in je hele woning. Het maakt trouwens gebruik van de 5 GHz-frequentie en heeft zo minder last van andere radiogolven.

Het principe van Mesh WiFi is simpel: je plaatst meerdere wifipunten doorheen je huis die allemaal het signaal van de modem vervangen. Daardoor vertrekt je signaal niet meer uit één plaats, maar wel uit verschillende en gelijkwaardige zendpunten. Die punten of modules staan onderling constant in communicatie met elkaar en zo kan het systeem je altijd de best mogelijke verbinding voorschotelen. Zonder dat het wifisignaal onderbroken wordt wanneer je je verplaatst of, zoals bij een klassieke wifibooster, herhaald en daardoor verzwakt wordt. Zo geniet je van een snelle internetverbinding die in elke hoek en kamer van je huis even krachtig is.

Zin in snelle wifi overal in huis?

Orange biedt alle klanten met een LOVE-abonnement al een Mesh WiFi-pakket met twee modules aan voor 99,95 euro en een pakket met drie modules voor 139,95 euro. Een extra module koop je dan telkens voor 69,95 euro. Alle voordelen van en meer informatie over Mesh WiFi lees je op orange.be.

