Bol.com komt met abonnement voor kattenvoer en luiers Natasja de Groot

15u34

Bron: AD.nl 0 ANP Internet Een abonnement op shampoo, kattenvoer, toiletpapier of luiers? Bij Bol.com kan het. De webwinkel is een ' persoonlijke herhaalservice’ gestart.

Via een app kunnen huishoudens ervoor kiezen om bijvoorbeeld elke maand of tweemaandelijks automatisch dagelijkse producten aan huis te laten bezorgen. De klanten krijgen vooraf een herinnering dat er een nieuwe lading aan zit te komen en kunnen ook melden dat ze nog genoeg luiers of shampoo in huis hebben.

Het nieuwe initiatief heet 'Bespaar Continu' en biedt een keuze uit duizenden producten, van drogisterijartikelen en babyverzorging tot dierenvoeding. Bij elke bestelling geeft de retailer naar eigen zeggen een korting die kan oplopen tot 35 procent. Bij vijf of meer producten komt daar nog een korting van 10 procent per product bij.

Hoge verwachtingen

Bol.com heeft hoge verwachtingen van deze nieuwe abonnementsdienst. "We verwachten dat dit tot een verandering in het koopgedrag van consumenten zal leiden. Producten die voorheen nog beperkt online werden aangeschaft, zullen vanaf nu vaker in het online winkelmandje terechtkomen”, stelt directeur Huub Vermeulen.

Helemaal uniek is dit initiatief niet: de Amerikaanse concurrent Amazon biedt al langer een soortgelijke herhaaldienst aan.