Boetes en gevangenisstraffen voor socialemediabedrijven die gewelddadige content niet snel genoeg offline halen in Australië IB

04 april 2019

05u10

Bron: Reuters, The Guardian 0 Internet Australië zal socialemediabedrijven beboeten wanneer gewelddadig materiaal niet snel genoeg offline gehaald wordt. Daarnaast kunnen gevangenisstraffen tot drie jaar opgelegd worden. Dat besliste het Australische parlement vandaag met het aannemen van een wetsvoorstel dat in de nasleep van de aanslagen in Christchurch opgesteld werd. Het zou om een wereldwijde primeur gaan.

De nieuwe wet werd in het leven geroepen nadat een schutter afgelopen maand een bloedbad aanrichtte in twee moskeeën in Christchurch. Daarbij kwamen vijftig mensen om het leven. De schutter streamde zijn actie live op Facebook via een bodycam. Het duurde meer dan een uur voor de beelden door Facebook offline gehaald werden. In dat uur raakten de beelden steeds verder verspreid en werden ook achteraf nog bewerkte versies van de originele stream online gezet door andere mensen.

Bedrijven zoals Facebook en Google (dat eigenaar is van YouTube) overtreden voortaan de Australische wet als ze niet onmiddellijk video’s of foto’s verwijderen waarin gewelddadige en strafbare feiten als verkrachting, marteling en moord te zien zijn. De bedrijven zijn daarnaast verplicht om “binnen redelijke termijn” de politie in te schakelen.

Doen ze dat niet, dan riskeren ze een boete die kan oplopen tot tien procent van hun jaarlijkse wereldwijde omzet en gevangenisstraffen tot drie jaar. “Het is belangrijk dat we een duidelijk standpunt innemen tegenover socialemediabedrijven dat aangeeft dat we willen dat ze hun gedrag veranderen”, zegt de Australische minister van Communicatie Mitch Field aan de lokale media.

Maatregelen

Een woordvoerder van Google wilde vooralsnog geen commentaar geven aan persagentschap Reuters, maar liet wel weten dat het bedrijf al bezig is met het terugbrengen van gewelddadige content op haar platforms.

Facebook liet vorige week al weten bezig te zijn met het herbekijken van haar live-streamingbeleid en onderzoekt de mogelijkheid om de optie tot live-streamen enkel open te stellen voor mensen die de gebruikersregels van de site in het verleden altijd gerespecteerd hebben.

Kritiek

De Australische oppositiepartij Labour stemde in met de wetgeving, maar liet weten bereid te zijn samen te zitten met de technologie-industrie over eventuele aanpassingen in de wetgeving als ze volgende maand de verkiezingen zouden winnen.

Critici zeggen dat de wetgeving door het parlement gejaagd is zonder goed nagedacht te hebben over de implementatie en de consequenties. “Wetten die snel-snel geformuleerd worden als reactie op een tragische gebeurtenis, zijn niet noodzakelijk goede wetten en kunnen talloze onbedoelde gevolgen hebben”, zegt Arthur Moses van de Australische Law Council.