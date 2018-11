Bitcoinbeurs weigert nieuw paswoord, dus stuurt Zweed bombrief mvdb

09 november 2018

22u21

Bron: ANP/BuzzT 0 Internet Een man uit Zweden moet meer dan zes jaar de gevangenis in, omdat hij een bombrief naar een bitcoinbeurs in Londen heeft gestuurd. Een medewerker van Cryptopay opende de envelop, maar kreeg meteen argwaan en sloeg meteen alarm.

De bom werd onschadelijk gemaakt. Het motief van de Zweed: hij wilde dat Cryptopay een nieuw wachtwoord voor hem zou aanmaken, maar het bedrijf weigerde dat.



Rechercheurs hadden DNA-sporen gevonden op de brief. Die kwamen niet voor in Britse databanken, dus vroegen ze de internationale politiedienst om hulp. Zweden herkende het DNA-profiel, omdat de man al bekend was bij justitie daar. Bij verder onderzoek bleek dat hij ook een paar poederbrieven naar belangrijke Zweden had gestuurd.



De 43-jarige man had de bombrief vorig jaar al verstuurd, maar Cryptopay was toen nog niet verhuisd naar het adres. Daardoor bleef de bom een paar maanden liggen.



“Hij heeft een explosief gemaakt en verstuurd dat mensen had kunnen verwonden en zelfs doden, vanwege zoiets simpels als een ander wachtwoord. Gelukkig kwam het niet tot een ontploffing. Het was puur geluk dat de ontvanger de envelop in het midden openscheurde, in plaats van bij de flap. In dat geval zou er een explosie zijn geweest”, meldde de politie van Londen.