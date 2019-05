Bitcoin zet waardestijging door: bijna 8.000 euro waard Redactie

27 mei 2019

10u10

Bron: AD.nl 0 Internet De bitcoin heeft zijn weg omhoog verder doorgezet. De digitale munteenheid steeg sinds vrijdag 10 procent in waarde en bereikte zijn hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De munt ging vanochtend voor 8.847 dollar (7.901 euro) van de hand. Ook andere digitale munten stegen. Litecoin werd bijna 9 procent duurder en ether 6 procent.

De koersstijgingen worden mogelijk veroorzaakt door een hernieuwde interesse in cryptomunten. Verschillende online-handelshuizen willen de handel in digitale munten mogelijk maken voor hun klanten. Ook maken sommige bedrijven het mogelijk om met digitale munteenheden te betalen.



Sommige analisten menen echter dat de recente prijsstijgingen - de bitcoin werd deze maand al 70 procent meer waard - ook een kwestie is van opveren na de lange neergang van vorig jaar. Ook wordt opnieuw voor een bubbel gewaarschuwd, net als eind 2017 toen de bitcoin piekte op ruim 19.000 dollar.