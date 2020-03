Bitcoin in vrije val door coronavrees mvdb/ ANP/Bloomberg

13 maart 2020

07u48 6 Internet De bitcoin is vrijdag weer flink in waarde gedaald. Daarmee houdt de cryptomunt gelijke tred met de financiële markten. De vrees rond het coronavirus maakt beleggers in bitcoins nerveus.

De bitcoin was vrijdagochtend volgens Coinmarketcap, dat verschillende beurzen waarop de cryptomunt wordt verhandeld in de gaten houdt, net iets meer dan 5.000 dollar (ruim 4.400 euro) waard. Dat was een derde minder dan een dag eerder. Donderdag raakte de munt ruim een vijfde van zijn waarde kwijt. Voor de scherpe val van de voorbije dagen was de munt tegen de 8.000 dollar (meer dan 7.100 euro) waard.



De internationale markten worden de laatste tijd flink opgeschud door de economische gevolgen van het coronavirus, waaronder een scherpe daling van aandelenbeurzen over de hele wereld, een olieprijzenoorlog tussen Saudi-Arabië en Rusland en een inreisverbod in de Verenigde Staten voor mensen uit Europa. De onrust onder beleggers lijkt nu dus te zijn overgesprongen naar de ongereguleerde cryptovalutamarkt.