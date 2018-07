Bitcoin duikt weer onder 8.000 dollar na nieuwe afwijzing sam

31 juli 2018

07u56

Bron: anp 0 Internet De waarde van de bitcoin is gisteren weer onder de 8.000 dollar gezakt. Aanleiding lijkt de afwijzing van beurstoezichthouder SEC voor een zogeheten exchange traded fund (ETF) dat de waarde van de bitcoin volgt.

De koers was de laatste tijd juist weer wat opgelopen op speculaties dat er ETF's in de maak zouden zijn. Die zouden beleggen in de belangrijkste cryptomunt makkelijker moeten maken en daarmee de handel aanjagen.

De SEC wees donderdag ook al een ander initiatief voor een bitcoin-ETF af. Die poging werd gedaan door de broers Winklevoss, bekend als internetpioniers en eigenaars van een vermogen aan bitcoins.