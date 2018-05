Binnenkort kan je al je geschiedenis van Facebook wissen avh

02 mei 2018

Internet Straks is het mogelijk om alle door Facebook verzamelde data van je account te wissen. Dat kondigde Mark Zuckerberg gisteravond aan.

Binnenkort lanceert Facebook een nieuwe functie ‘Clear History’ die je toelaat om al je Facebookgeschiedenis te wissen. Je kan de functie vergelijken met de optie in je webbrowser waarmee je je browsergeschiedenis en cache kan wissen, zo schrijft Zuckerberg in een Facebookpost.

“Eens deze update online is, kunnen gebruikers de informatie zien van de apps en websites waarmee ze via Facebook communiceerden. Die informatie kunnen ze wissen van hun account”, zegt Zuckerberg. Het gaat bijvoorbeeld om de like-knoppen op websites en in apps.

Minder vlekkeloze gebruikservaring

Wie zijn geschiedenis wist met ‘Clear History’ zal het wel moeten stellen met een minder vlekkeloze gebruikservaring, zo waarschuwde Zuckerberg nog. “Je Facebook zal niet meer zo goed werken doordat het systeem opnieuw je interesses en voorkeuren moet leren.”