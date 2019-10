Bijna een derde van Belgische jongeren blijft illegaal downloaden en streamen tvc

29 oktober 2019

13u36

Bron: Belga 0 Internet Bijna een derde van de Belgische jongeren (31 procent) downloadde of streamde het afgelopen jaar bewust illegaal films, series, muziek en videospelletjes. Dat blijkt uit een onderzoek van de EUIPO, het Europese bureau voor intellectuele eigendom, dat iets meer dan 1.000 Belgische jongeren tussen 15 en 24 jaar ondervroeg. Europees ligt het gemiddelde op slechts 21 procent.

Het European Union Intellectual Property Office EUIPO ondervroeg in totaal 23.507 Europese jongeren tussen 15 en 24 over hun download- en streamgedrag. Iets meer dan de helft van hen gaf aan het afgelopen jaar bewust niet illegaal gedownload, gestreamd of afgespeeld te hebben. Dat is een pak beter dan in het vorige onderzoek uit 2016: toen gaf slechts 40 procent van de Europese jongeren aan zich afzijdig te houden van illegale inhoud.

Volgens het EUIPO heeft de daling vooral te maken met de populariteit én betaalbaarheid van allerlei abonnementsdiensten, zoals Netflix of Spotify. Zowat een kwart van de ondervraagde jongeren geeft aan dat ze bereid zijn daarvoor te betalen, 9 procent meer dan in 2016 het geval was. Bovendien zijn de jongeren zich steeds beter bewust van de gevaren rond illegale inhoud, zoals virussen of slechte beveiliging van creditcardgegevens, klinkt het.

Ook in ons land zijn er steeds minder jongeren die illegaal downloaden en streamen, maar de daling is veel minder opvallend dan in de meeste andere lidstaten. 31 procent van de 1.039 ondervraagden gaf aan het afgelopen jaar bewust illegaal toegang te hebben verschaft tot films, series, muziek of videospelletjes, amper twee procentpunt minder dan in 2016. Het Europees gemiddelde is slechts 21 procent. België staat daarmee op een zevende plaats op 28 lidstaten, na Litouwen, Estland, Griekenland, Portugal, Cyprus en Letland. Bijna 40 procent van de Belgische jongeren geeft aan geen illegale content te gebruiken, tegenover iets meer dan de helft op Europees niveau.

De prijs van de legale inhoud is voor 64 procent van de Belgische jongeren de belangrijkste reden om hun toevlucht te nemen tot het illegale circuit, maar ook de snelheid en de toegankelijkheid van bepaalde inhoud spelen een rol.

Met de studie wil het EUIPO informatie verzamelen om nieuwe beleidslijnen te ontwikkelen om intellectuele eigendomsrechten beter te beschermen. "We willen beleidsmakers en iedereen die met intellectueel eigendom werkt, waardevolle inzichten bieden in hoe jongere generaties op intellectuele eigendomsrechten reageren", zegt directeur Christian Archambeau.