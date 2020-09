Bijna 3 miljoen Belgen op TikTok RL

15 september 2020

Bron: Belga 0 Internet Door de lockdown heeft de videoapp TikTok haar fanbasis in België in een jaar tijd ver­drievoudigd tot bijna 3 miljoen gebruikers. De app voor muziek- en andere video’s van jongeren zag haar gebruikersstatistieken de voorbije tijd exploderen op het Europese continent. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Terwijl de reputatie van TikTok in de Verenigde Staten zwaar gehavend is, verleidt de Chinese videoapp nog altijd Europeanen. België is daar geen uitzondering op. Volgens de recentst gepubliceerde cijfers van zijn Chinese moederhuis ByteDance, die het Nederlands influenceragentschap Creator Network verspreidde, telde TikTok in augustus 2,7 miljoen gebruikers in ons land. Volgens onze informatie uit de sector staat de app op het punt de grens van 3 miljoen gebruikers in België te doorbreken.

De groei van het aantal gebruikers bij TikTok is duizelingwekkend. Een jaar geleden telde de app volgens officiële cijfers van ByteDance “maar” één miljoen gebruikers in België. In amper twaalf maanden kon het bedrijf dus bijna twee miljoen Belgen verleiden met zijn oneindige actualiteitslijn op basis van allerlei muziekvideo’s, uitdagingen en dansjes.

