Bezoeken illegale downloadwebsites met 15 procent afgenomen in EU

27 november 2019

16u29

Bron: Belga 0 Internet In de Europese Unie is tussen 2017 en 2018 het bezoeken van websites die illegaal muziek, films of televisieseries aanbieden, met vijftien procent afgenomen. In België is het illegaal downloaden van muziek en films verminderd, maar de toegang tot televisieseries is wel weer licht toegenomen. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Europese internetgebruikers verbruiken steeds minder online content via illegale streaming, torrents, ripsoftware of andere downloadmethodes. De snelste daling was te zien in het beluisteren van door piraterij verkregen muziek, dat tussen 2017 en 2018 met gemiddeld 32 procent is afgenomen in de EU. Een afname deed zich ook voor bij het bekijken van illegaal verkregen films (daling van 19,2 procent) en televisieprogramma's (daling van 7,7 procent). De gemiddelde Europese internetgebruiker opende net geen 10 keer per maand websites met illegaal verkregen content.



In België daalde de illegale toegang voor die inhoud op zijn beurt met 11,3 procent tussen 2017 en 2018. Het bekijken en beluisteren van illegaal verkregen films en muziek nam bij ons respectievelijk met 30,7 en 24 procent af. Het bekijken van televisieprogramma's via piraterijwebsites nam in België echter met 2,8 procent toe.



Voor het rapport is gebruikgemaakt van een gegevensset van meer dan 70 miljard internetverbindingen gedurende een periode van 21 maanden, tussen januari 2017 en september 2018. Een woordvoerder van het EUIPO benadrukt dat de gegevens verkregen zijn in overeenstemming met de Europese privacywetgeving.

Daarnaast blijkt uit een tweede onderzoek van EUIPO dat tot 13,7 miljoen inwoners van de Europese Unie illegale IPTV (Internet Protocol Television) streamen. IPTV-aanbieders bieden meestal een groot arsenaal aan tv-zenders of films aan via langdurige abonnementen of eenmalige betalingen. Uit het onderzoek blijkt dat de aanbieders van de illegale IPTV-diensten zo tot 941,7 miljoen euro per jaar verdienen.

De auteursrechtintensieve sectoren, waaronder film, televisie en muziek, ondersteunen in totaal ruim 11 miljoen banen in de EU. "Piraterij, en het daarmee gepaard gaande verlies aan inkomsten, vormt een directe bedreiging voor die sectoren. Ondanks de in ons onderzoek getoonde daling van het gebruik van door piraterij verkregen inhoud, is dit probleem nog zeker niet opgelost", zegt uitvoerend directeur van EUIPO, Christian Archambeau.