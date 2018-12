Bewoners die voortdurend Pokémon Go-spelers aan de voordeur kregen, treffen schikking met maker Niantic mvdb

03 december 2018

15u47

Bron: ANP/BuzzT 1 Internet Niantic, de maker van de populaire game Pokémon Go, heeft een schikking getroffen met een groep Amerikaanse huizenbezitters. De game had virtuele monstertjes in hun achtertuinen gezet, die spelers daar moesten vangen. De bewoners kregen vervolgens de ene na de andere gamer aan de voordeur, of ze even in hun achtertuin mochten kijken.

Volgens de BBC stapten de boze bewoners samen naar de rechter. Ze zeiden dat het Amerikaanse bedrijf niet om toestemming had gevraagd om hun huizen te gebruiken. Ze klaagden over ''aanhoudende invasie'' van hun grond. De inhoud van hun schikking met Niantic is niet bekendgemaakt.



Niantic kreeg kort na de lancering meer kritiek over de locatie van de monstertjes. Zo bleken er pokémon in het Amerikaanse Holocaustmuseum te zijn geplaatst. Ook op de Amerikaanse nationale begraafplaats in Arlington konden gamers zoeken naar monstertjes.

Ook hier zorgde de hype voor problemen. Het piepkleine Antwerse havendorp Lillo werd in de nazomer van 2016 dag én nacht overspoeld door Pokémon Go-vangers met veel nachtelijke overlast tot gevolg. De Antwerpse gemeenteraaad keurde hierop een tijdelijk politiereglement goed waarbij Pokémon Go spelen tussen 22 uur ‘s avonds en 7 uur ‘s ochtends in Lillo verboden werd.

Volgens de website PokémonGodeathtracker.com zijn wereldwijd zeventien mensen om het leven gekomen door het spelletje, voornamelijk door auto-ongevallen. De eerste dode viel in Guetamala. Een tienerjongen sloop een privétuin binnen om een monstertje te vangen. Hij werd aanzien voor een inbreker en werd dodelijk geraakt door geweerschoten.