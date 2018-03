Bewaarde Facebook zelfs webcamvideo's die je niet online zette? sam

30 maart 2018

18u21

Bron: New York Magazine 0 Internet Ooit webcamvideo's opgenomen via Facebook? De kans lijkt groot dat het bedrijf al die filmpjes heeft bewaard, ook wanneer je ze weggooide en niet online zette. Daarover bericht Ooit webcamvideo's opgenomen via Facebook? De kans lijkt groot dat het bedrijf al die filmpjes heeft bewaard, ook wanneer je ze weggooide en niet online zette. Daarover bericht New York Magazine , nadat een redactrice grote ogen trok bij het bekijken van haar gedownloade Facebookarchief.

De bal ging aan het rollen toen Madison Malone Kirchers zus haar Facebookarchief bekeek en daarin een hoop oude filmpjes aantrof van haar pogingen om blokfluit te spelen. Het ging om takes die ze weggooide tot ze een goede opname had. Andere gebruikers en de journaliste zelf vonden ook oude ongeplaatste video's in hun eigen Facebookarchief.

De filmpjes werden opgenomen via een oude webcamtoepassing van Facebook die inmiddels werd vervangen door Facebook Live. Na een opname werd een preview getoond, die gebruikers ook weer konden afvoeren. Maar Facebook hield ze blijkbaar liever bij, meer bepaald in het FLV-formaat voor Flashvideo's. Kircher stelt dat het hier altijd ging om onschuldige video's, maar dat Facebook zo misschien ook wel ondeugende beelden verzamelde.

Reactie

Het is niet duidelijk hoe de vork precies in de steel zit, want Facebook reageerde aan Kircher niet met de voor de hand liggende mededeling dat de gebruikers ergens de toelating zouden hebben gegeven in de gebruiksvoorwaarden. Uiteindelijk mag Facebook volgens zijn eigen regels strikt genomen inderdaad alle informatie bijhouden die gebruikers vrijgeven wanneer ze de diensten van het bedrijf gebruiken, inclusief wat ze daarop "creëren" en niet online zetten. Ook statustekst die je intikt maar niet publiceert, wordt zo bijvoorbeeld bijgehouden. Een woordvoerder wilde niet bevestigen of Facebook standaard niet-geplaatste video's heeft opgeslagen. "We onderzoeken het", luidde het.

Facebook zit in het oog van een privacystorm in de nasleep van het lek waarmee Cambridge Analytica de gegevens van 50 miljoen gebruikers buitmaakte. Veel gebruikers beseffen nu pas goed welke data Facebook allemaal over hen expliciet en impliciet verzamelde. Onlangs ontdekte een redacteur van Ars Technica via de Facebook-archiefdownloadfunctie zelfs dat Facebook de bel- en sms-geschiedenis van oudere Android-telefoons heeft bijgehouden.

Afgeplakte webcam

Kircher herinnert ons er nog even aan dat Facebook-baas Mark Zuckerberg enkele jaren geleden werd gefografeerd bij zijn laptop, waarvan de webcam was afgeplakt met een stukje plakband. "Het lijkt erop dat hij iets op het spoor was."

