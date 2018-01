Beveiligingslek in pornoapp gooit gegevens van 20.000 gebruikers te grabbel kv

Bron: BBC, Alphr 0 SinVR Internet Een Brits cyberveiligheidsbedrijf heeft een beveiligingslek ontdekt in de pornoapp SinVR. Het kreeg op die manier toegang tot de inloggegevens van 20.000 gebruikers van de app.

SinVR is een pornografisch virtualrealityspel waarbij gebruikers zich in verschillende pornografische omgevingen kunnen begeven en er communiceren met virtuele personages.

Digital Interruption bracht de gebrekkige beveiliging van de toepassing aan het licht. Het bedrijf, dat de beveiliging van verschillende pornowebsites onderzocht, zegt dat het toegang kreeg tot de persoonlijke gegevens van iedereen met een SinVR-account en van iedereen die via PayPal betaalde voor de content. Wachtwoorden en kredietkaartgegevens bleken wel goed afgeschermd.

De firma maakte het beveiligingslek in een blogbericht bekend nadat SinVR’s moederbedrijf inVR weigerde te reageren op e-mails waarin ze het probleem aankaartten. “Gezien de aard van de applicatie is het mogelijk erg beschamend als dergelijke details uitlekken,” schreef Digital Interruption in het blogbericht. “Het is niet onmogelijk dat sommige gebruikers gechanteerd kunnen worden met deze informatie.”

SinVR bedankt Digital Interruption nu om het probleem aan het licht te brengen en belooft de beveiliging van de site op te voeren. “Al bij al was het een bijzonder leerrijke ervaring die zal bijdragen tot de verbetering van onze beveiliging en we zijn blij dat het op een ethische manier verliep, ” zegt een woordvoerder van het Amerikaanse bedrijf. “We hebben er vertrouwen in dat we voortaan gelijkaardige aanvallen kunnen tegenhouden en we zullen een professionele beveiligingsdienst gebruiken om ons systeem door te lichten.”