Belgische gerecht speelt sleutelrol bij ontmantelen internationale hacking servers

28 januari 2019

20u52

Na huiszoekingen op negen plaatsen in Oekraïne zijn drie verdachten verhoord over hun rol bij een grootscheepse hacking van servers. De actie kwam er na een samenwerking tussen de Belgische Federal Computer Crime Unit (FCCU), Europol, de National Police en het parket-generaal van Oekraïne, en het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI).

Aan de basis lagen twee onderzoeken die leidden naar de illegale marktplaats 'xDedic', die de toegang tot gehackte servers te koop aanbood. De operatie kwam er na twee afzonderlijke onderzoeken: eentje geleid door de Mechelse onderzoeksrechter op vraag van het federaal parket en het Oekraïense gerecht naar enkele verkopers op xDedic. Het tweede was een Amerikaans onderzoek gericht tegen de dadergroep die de illegale online marktplaats xDedic organiseert en uitbaat.



Het federaal parket startte een sporenonderzoek in juni 2016 en kon in samenwerking met het Nederlandse gerecht de criminele infrastructuur blootleggen. Daarop werd de Mechelse onderzoeksrechter gespecialiseerd in cybercriminaliteit gevorderd om een onderzoek te openen naar criminele organisatie, hacking en informaticasabotage. Dat onderzoek leidde naar de identificatie van de administrators in Oekraïne.

Intensieve samenwerking

Begin 2018 werd met de procureur-generaal van Oekraïne en Europol een Joint Investigation Team-overeenkomst (JIT) gesloten, die begin dit jaar werd verlengd. Intussen werd duidelijk dat ook vanuit de Verenigde Staten een onderzoek naar xDedic werd gevoerd.

Van zodra duidelijk werd dat het Belgische en Amerikaanse strafonderzoek gemeenschappelijke targets en doelstellingen deelden, werkten de Belgische en Amerikaanse onderzoekers intensief samen om deze doelstellingen te bereiken.

xDedic

Op 24 januari gingen de politiediensten over tot negen huiszoekingen, waarbij verschillende informaticasystemen werden in beslag genomen. De illegale marktplaats werd ook offline gehaald. Via xDedic hadden klanten toegang tot ettelijke tienduizenden gecompromitteerde servers van onwetende benadeelden (bedrijven en particulieren).

"Met deze gecoördineerde inspanningen hebben de betrokken Belgische, Oekraïense en Amerikaanse justitiële en politionele autoriteiten een belangrijke slag toegebracht aan de online markt voor de illegale verhandeling van gehackte informaticasystemen", klinkt het. "Ook wordt een belangrijk signaal uitgestuurd naar daders van online criminele activiteiten, ook op het darkweb, dat zij niet immuun zijn voor strafrechtelijke opsporing en vervolging. De aanpak van de xDedic marktplaats toont eveneens het belang aan van een doorgedreven internationale samenwerking om tot succesvolle tussenkomsten te komen in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit op het darkweb.”

De onderzoeken in België, Oekraïne en de Verenigde Staten gaan voort.