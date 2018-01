Belgische filmorganisatie fopt downloaders met grap in ondertitels sam

25 januari 2018

00u01

Bron: Tweakers.net 1 Internet De Belgische organisatie die film producenten -distributeurs vertegenwoordigt, zet ondertitels online met verborgen boodschappen voor downloaders. De Belgian Entertainment Association (BEA) wil mensen zo meer bewust maken van het illegale karakter van hun hobby.

In ons land worden elk jaar miljoenen films en series illegaal gedownload, meldt de BEA. En de organisatie ziet bovendien "een onrustwekkende stijging".

Illegaal

De BEA wil op een ludieke manier aandacht vragen voor het probleem en bewerkte de ondertitels van The Hitman's Bodyguard, Logan Lucky, The Foreigner en een aflevering van The Bridge. De ondertitels zien er correct uit, maar in bepaalde scènes zeggen de personages opeens iets anders.

"Met een speelse knipoog lijkt het plots alsof Samuel L. Jackson in The Hitman’s Bodyguard de illegale kijker rechtstreeks aanspreekt en zegt dat je niet mag downloaden", klinkt het. "Of alsof de politie-inspecteurs uit The Bridge seizoen 4 de illegale downloader op het spoor zijn."

Betrapt

De organisatie meldt dat de bewerkte ondertitels in een paar weken al 10.000 keer werden gedownload. "De kijker voelt zich niet alleen betrapt, maar beseft meteen dat je via illegale bron niet perse het echte kwaliteitsproduct binnenkrijgt."

