Belgen steeds minder actief op Facebook TT

16 augustus 2019

20u47

Bron: Belga 26 Internet Het aantal Belgen dat actief is op Facebook, is tussen februari en augustus met 7,3 procent gedaald tot 6,8 miljoen leden. Dat blijkt uit een studie van Xavier Degraux, consultant in digitale marketing en sociale netwerken. De daling doet zich voortaan voor bij alle leeftijdsgroepen.

Lange tijd werd een daling onder de jongste gebruikers van het medium gecompenseerd door een toename aan profielen van oudere mensen. Dat is echter niet meer het geval, blijkt uit de analyse.

In de afgelopen zes maanden is de activiteit in alle leeftijdscategorieën gedaald: -5 procent voor de 13-17-jarigen, -7 procent voor de 18-24-jarigen, -13 procent voor de 25-54-jarigen, -8,5 procent voor de 55-64-jarigen en -7 procent voor de 65-plussers. Ook de betrokkenheidsgraad, dat is de interactie van gebruikers met de publicaties die ze te zien krijgen, daalt sterk (-3,5 procent in 2018 en -8 procent een jaar eerder).



De resultaten zouden nog extremer kunnen zijn, aangezien één bezoek per maand al voldoende is om als actieve gebruiker te tellen. "Er is waarschijnlijk ook een afname in gebruik", aldus Degraux.

Piek net voor Cambridge Analytica

De cijfers kunnen verklaard worden door een aantal factoren, legt de consultant uit. Er is ten eerste een grotere gevoeligheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Dat is een direct gevolg van het Cambridge Analytica-schandaal. Net voor dat schandaal bekend raakte, had het sociale netwerk nog een piek bereikt van 7,5 miljoen actieve accounts.

Nochtans hadden zowat alle sociale media te lijden gekregen onder de schandalen over de schending van privacy, maar Facebook lijdt hier het meest onder.

Fake news

Ook de snelheid waarmee nepnieuws zich verspreidt op Facebook, speelt hierbij een rol. Zo vertrouwt nog maar 20 procent van de Belgen de sociale media, blijkt uit een recente studie van de European Broadcasting Union.

Tenslotte stappen veel mensen over naar andere apps, merkt Xavier Degraux op. Whatsapp en Instagram - allebei in het bezit van Facebook - nemen stilaan de plaats in van het platform. Messenger, de berichtendienst van Facebook, is overigens wel nog heel populair.

Het sociale netwerk dat in België het meeste groeit, is Instagram. Die heeft vorig jaar de kaap van drie miljoen gebruikers overschreden en is zowaar "ontploft". Dat in tegenstelling tot Snapchat, die daalde met meer dan 10 procent.

Innovatie

Facebook heeft bovendien moeite met innoveren. Het lukt hen bijvoorbeeld maar niet om Facebook Stories of Facebook Watch van de grond te krijgen. De daling zal zich dus voortzetten, voorspelt Degraux, en de andere platforms zullen blijven groeien.

"Voor Mark Zuckerberg is de situatie echter verre van hopeloos", aldus Degraux. Het belangrijkste sociale netwerk van de wereld blijft enorme bedragen aan investeringen van adverteerders aantrekken, die zelfs in stijgende lijn opbrengen.

Voor het onderzoek maakte Degraux gebruik van de advertentietool, Facebook communiceert namelijk niet over zijn cijfers.