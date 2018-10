Belg ligt vooral wakker van bankkaartfraude en hackers kg

24 oktober 2018

12u20

Bron: Unisys, Belga 0 Internet De Belg heeft weinig vertrouwen in zijn (digitale) veiligheid. Bankkaartfraude en identiteitsdiefstal zijn de grootste bronnen van ongerustheid, maar ook virussen en hackers blijken nog steeds hoog te scoren. Dat wordt duidelijk uit de resultaten van Unisys Security Index, waarbij een duizendtal Belgen ondervraagd werden.

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat de Belg zich iets meer zorgen maakt over zijn algemene veiligheid dan vorig jaar. Maar liefst 86 procent van de Belgen geeft aan dat ze wakker liggen van ten minste één potentiële dreiging. Zo vreest zes op de tien Belgen bankkaart- of identiteitsfraude. Iets meer dan de helft maakt zich geregeld zorgen dat ze het slachtoffer worden van computervirussen of hackers.

Betalen met smartwatch

Uit het rapport blijkt verder dat de Belgen niet staan te springen om persoonlijke data te delen met bedrijven. Er zijn twee belangrijke redenen: ofwel vertrouwen ze de organisaties niet, ofwel vrezen ze dat ze hun gegevens daarmee in gevaar zullen brengen. Dat laatste is vooral het geval wanneer het over betalingen gaat. Slechts 26 procent ziet het zitten om met smartwatch te betalen. Ter vergelijking: in Brazilië vindt 60 procent van de ondervraagden dat wel een goed idee, volgens het onderzoek.

Daarnaast zijn de meeste landgenoten resoluut tegen tegen het idee om data van fitnesstrackers te delen met verzekeraars (60 procent) of de politie (57 procent). Wanneer het gaat om medische toepassingen stelt de Belg zich iets gewilliger op. Ruim 74 procent ziet er geen graten in om informatie van pacemakers automatisch door te sturen naar een dokter.

Wereldwijd

De Belg maakt zich bovendien meer zorgen dan andere Europeanen. Op een schaal van 0 tot 300, waarbij 300 staat voor het hoogste niveau van ongerustheid, halen de Belgen een totaal van 155 punten. Buurlanden Nederland (109) en Duitsland (127) scoren significant minder. Het wereldwijde gemiddelde (173) ligt echter nog steeds iets hoger: die score wordt vooral opgekrikt door de Filipijnen (232), Colombia (216) en Maleisië (215).