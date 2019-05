Bekende recensiesite: "Wie kritiek levert, moet bioscoopkaartje tonen” CB

27 mei 2019

15u12

Rotten Tomatoes, de grootste site voor filmkritieken, heeft een opvallende nieuwe methode ingevoerd om de strijd aan te gaan met internettrollen. Bezoekers die een filmrecensie willen schrijven, moeten nu eerst aantonen dat ze de film gezien hebben.

Op Rotten Tomatoes kunnen bezoekers - naast traditionele filmrecensenten - hun eigen mening geven over films. Deze worden verwerkt in een ‘rotten’ of ‘fresh’-status. Zo kan een bezoeker in één opslag zien of die ene film het bekijken waard is. Bij een film wordt de status getoond van zowel professionele recensenten als het ‘normale’ publiek.

Doorgaans gaat dit goed, maar het gebeurt steeds vaker dat trollen - die vaak onderdeel uitmaken van bepaalde internetgroepen zoals 4chan - de site overspoelen met slechte kritieken. Veel van die bezoekers hebben de film niet gezien, stelt de site. Dat gebeurde onlangs bij de film Captain Marvel. Bepaalde onlinegroepen vonden dat het personage te feministisch was en hadden zure kritieken over actrice Brie Larson die de titelrol vertolkte. Een vloedgolf van seksistische tirades volgde. Professionele recensenten waren overigens redelijk enthousiast over de Marvel-film.

Verified

Dat moet vanaf nu anders, vindt Rotten Tomatoes. Bezoekers uit de VS krijgen de optie om bewijs te uploaden van een aangeschaft bioscoopkaartje. De recensies van deze bezoekers krijgen een ‘verified’-keurmerkje, vrij vertaald als geverifieerd, wat ervoor moet zorgen dat de ‘aanvallen’ van negatievelingen geen impact meer hebben op de score van de film.

Bezoekers kunnen overigens nog wel zelf bepalen of ze de recensies van de ‘verified’-recensenten willen zien of die van álle personen.