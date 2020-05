Australische wetenschappers bereiken hoogste internetsnelheid ooit gemeten JOBR

25 mei 2020

16u52

Bron: BBC 1 Internet Een team van wetenschappers van drie Australische universiteiten hebben naar eigen zeggen de hoogste internetsnelheid ooit gemeten bereikt. De wetenschappers zouden een datasnelheid van 44,2 terabits per seconde (Tbps) gehaald hebben. Aan die snelheid zouden internetgebruikers meer dan duizend films in high-definition in minder dan een seconde kunnen downloaden.

Een gemiddelde internetsnelheid in België ligt tussen de 50 en 60 megabits per seconde (Mbps). Een terabit staat gelijk aan een miljoen megabits, dus is onze internetsnelheid thuis maar een fractie van de extreme snelheid van 44,2 Tbps die in Australië werd bereikt. De Australische wetenschappers bereikten het nieuwe snelheidsrecord door een techniek te gebruiken met een zogenaamde “micro-comb”. Het systeem met zo’n “micro-comb” zorgt ervoor dat data veel sneller wordt doorgegeven, met een enorme datasnelheid als gevolg.

Baanbrekend

De wetenschappers beschrijven dit record als een “baanbrekende ontdekking”. “De wereldwijde lockdownmaatregelen als gevolg van het coronavirus hebben een enorme druk op ons internet teweeggebracht”, klinkt het. “We hopen dan ook dat dit record een glimp kan geven van hoe het internet van de toekomst er kan uitzien. Internet zal de komende jaren dan ook nog belangrijker worden dan het vandaag al is. We hebben internet dan ook niet enkel nodig voor het streamen van films, maar ook voor het ontwikkelen van zelfrijdende auto’s en het uitbouwen van online winkelen.”

