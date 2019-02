Australisch parlement getroffen door cyberaanval: alle medewerkers moeten wachtwoord veranderen kg

08 februari 2019

12u57

Bron: ANP, Sydney Morning Herald 0 Internet Australische autoriteiten onderzoeken een hack van de computersystemen van het parlement. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de daders gegevens hebben buitgemaakt. Uit voorzorg moeten alle parlementsleden en hun medewerkers wel al hun wachtwoorden vervangen.

Het gaat volgens de Australische pers om een “gesofisticeerde” cyberaanval. Het is niet duidelijk wie er achter de aanval zit, maar lokale experts speculeren dat de daders vanuit het buitenland werkten.



De cyberaanval gebeurde drie maanden voor de federale verkiezingen in het land, waardoor ook gevreesd werd dat het om een politieke hack zou kunnen gaan. Maar voor die piste is tot nu toe geen bewijs. "We hebben geen aanwijzingen dat dit een poging is om de uitkomst van parlementaire processen te beïnvloeden of om verkiezingen te verstoren", laten de voorzitters van de Australische Senaat en het Huis van Afgevaardigden weten.



In 2011 zouden Chinese hackers al zijn doorgedrongen in de mailsystemen van alle Australische ministers en parlementsleden. Ze zouden een jaar lang ongestoord hebben kunnen meelezen. Sindsdien werd de beveiliging opgetrokken.