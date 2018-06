Apple maakt het politiediensten nog moeilijker om iPhone te kraken kv

13 juni 2018

23u46

Bron: Reuters 3 Internet Apple Inc heeft vandaag meegedeeld dat het iPhones beter gaat beveiligen tegen hacking door politiediensten. Het bedrijf wil daarmee consumenten beschermen in landen waar de politie willekeurig telefoons in beslag neemt. Bovendien zullen iPhonegebruikers door de update ook beter beschermd zijn tegen hackers, luidt het.

Voortaan zal het besturingssysteem van de iPhone de communicatie via de USB-poort afbreken wanneer de telefoon gedurende een uur niet ontgrendeld werd. Tot nu toe kunnen forensische bedrijven via de USB-poort immers de instelling omzeilen die beperkt hoeveel wachtwoorden er kunnen ingevoerd worden, vooraleer het toestel blokkeert of data wist.

Het voorbije jaar hebben dergelijke bedrijven 'hackingmachines' op de markt gebracht die de politiediensten kunnen gebruiken om iPhones te kraken. Ze verkopen de toestellen voor duizenden dollars per stuk, maar bieden ook prijzen per telefoon aan, vanaf zo'n 50 dollar per stuk.

We hebben het grootste respect voor de politiediensten en we ontwerpen onze beveiligingsupgrades niet om hen te ontmoedigen om hun werk te doen. Apple Inc

De wijziging moet iPhonegebruikers beschermen in landen waar de politie willekeurig te werk gaat bij het in beslag nemen en kraken van telefoons. Bovendien kunnen ook mensen met slechte bedoelingen dezelfde technieken gebruiken om informatie van een iPhone te verkrijgen.

"We versterken voortdurend de bescherming van elke Apple-product om klanten te helpen om zich te beschermen tegen hackers, identiteitsdieven en indringing in hun persoonlijke data", deelt Apple Inc mee in een verklaring. "We hebben het grootste respect voor de politiediensten en we ontwerpen onze beveiligingsupgrades niet om hen te ontmoedigen om hun werk te doen."

Kritiek politiediensten

De nieuwe instelling zal binnenkort uitgerold worden met een nieuwe systeemupdate en houdt in dat politiediensten of hackers voortaan een uur of zelfs minder tijd hebben om een telefoon tot bij een 'hackingmachine' te krijgen. In de praktijk kunnen daardoor naar schatting 90 procent van de in beslag genomen toestellen niet meer gekraakt worden.

Apple mag zich aan kritiek verwachten van de Amerikaanse politiediensten en de FBI. Die laatste pleit al jaren voor wetgeving die techbedrijven kan dwingen om hen toegang te verlenen tot de communicatie van hun consumenten. Apple is de meest uitgesproken tegenstander van dat idee. In 2016 trok het bedrijf naar de rechter om een gerechtelijk bevel aan te vechten dat stelde dat Apple een iPhone 5C moest hacken die gebruikt werd door een van de terroristen van de schietpartij in San Bernardino.