Apple lanceert opleiding 'Iedereen kan programmeren' ook in België hr

19 januari 2018

17u54

Bron: Belga 0 Internet Apple lanceert zijn programmeeropleiding 'Iedereen kan programmeren' nu ook in Europa. Zeventig hogescholen en universiteiten uit zestien Europese landen zullen de cursus aanbieden. België is een van de landen, maar het is nog niet duidelijk welke onderwijsinstellingen deelnemen. In de Verenigde Staten bestaat de opleiding al sinds mei.

Apple biedt een cursus van een jaar aan, waarin studenten apps leren ontwikkelen met Swift. Dat is de programmeertaal die Apple in 2014 heeft gelanceerd, maar die inmiddels als "open source" gratis beschikbaar is voor iedereen. Onder meer populaire apps van Airbnb, Kayak, TripAdvisor, en Yelp zijn met Swift gemaakt.

Apple-CEO Tim Cook, die het project vrijdag kwam voorstellen in het Britse Harlow, zegt dat niet gevreesd moet worden dat de opleiding te dicht bij de commerciële belangen van Apple aanleunt. "We hebben het initiatief van in het begin samen met leraren ontwikkeld", zegt hij. Docenten kunnen de inhoud bovendien zelf aanpassen volgens hun noden. "We nemen de rol op ons van moderator. Leraars en studenten zijn hier het belangrijkst."