Anonieme Nederlander wordt pokermiljonair Navin Bhagwat

25 april 2018

02u00

Bron: Algemeen Dagblad 0 Internet De Nederlandse pokeraar ' Daenarys T' heeft afgelopen nacht een klapper gemaakt door ruim een miljoen dollar te winnen tijdens een groot online pokertoernooi. Maar wie er achter de gebruikersnaam schuilgaat, is vooralsnog een raadsel.

De anonieme pokerspeler legde volgens nieuwssite PokerCity twee keer 215 dollar in om mee te doen met het Sunday Million Anniversary Take 2-toernooi van platform PokerStars. Uiteindelijk ging hij naar huis met 1.000.044 dollar (ongeveer 817.930 euro).



De speler gebruikte voor zijn deelname de profielfoto van amateurpokeraar Tim 'FysioTim' Hendriks. Maar Hendriks ontkent dat hij schuilgaat achter de, overigens verkeerd gespelde, gebruikersnaam die is geïnspireerd op een karakter uit A Song of Ice and Fire/Game of Thrones. "Hij of zij heeft een oude profielfoto van Twitter van me gebruikt", zegt hij tegen het Nederlandse Algemeen Dagblad. Hendriks geeft toe dat dit zonder zijn toestemming is gebeurd, maar is daar niet boos over. Hij kan er juist wel om lachen. "Het was vanochtend even schrikken toen ik een heleboel berichtjes kreeg van mensen die dachten dat ik miljonair was."

Mysterieus

Hij weet zelf ook niet wie de mysterieuze Daenarys is, maar is wel benieuwd. "Iemand die zei dat hij bij Daenarys was toen hij won, heeft tegen me gezegd dat het een bekende van me is. Hij heeft alleen nog geen contact met me opgenomen, omdat hij koste wat kost zijn identiteit geheim wil houden. Maar dat begrijp ik wel."



De Nederlandse pokerjournalist Milko van Winden weet wie de nieuwbakken miljonair is, maar houdt zijn lippen op elkaar. "Het Nederlandse pokerwereldje is zo klein dat ik eigenlijk snel erachter kwam wie het is. Maar we respecteren zijn wens natuurlijk."



Volgens Van Winden hechten vele pokeraars waarde aan hun anonimiteit. Hij kent er een heleboel die dit doen om belastingtechnische redenen. De journalist zegt dat PokerStars niet zwaar hecht aan de profielfoto van een speler. "Zolang je maar het geld ophoest, kan je met welke foto dan ook meedoen. Hij mag alleen niet aanstootgevend zijn."