Amerikaanse techgiganten werpen zich in juridische strijd tegen einde van netneutraliteit

Bron: Belga 2 AFP Internet De Internet Association, een lobbygroep met onder zijn leden onder meer Google, Facebook, Amazon en Microsoft, gaat zich aansluiten bij de verwachte juridische strijd tegen het einde van de netneutraliteit in de Verenigde Staten. Dat heeft de voorzitter en CEO van de organisatie Michael Beckerman vandaag gezegd.

Midden december besliste de Amerikaanse regulator FCC (Federal Communications Commission) om de regels rond netneutraliteit uit 2015 terug te schroeven. Amerikaanse internetproviders zullen niet langer alle internetverkeer gelijk moeten behandelen. Ze zouden bedrijven bijvoorbeeld kunnen laten betalen om een snellere verbinding met de consument te krijgen.

Meerdere rechtszaken

In verschillende staten worden op dit moment rechtszaken voorbereid tegen de beslissing, door belangengroepen maar ook door procureurs-generaal. Dat is onder meer het geval in de staten Washington en New York. Vrijdag heeft Michael Beckerman gezegd dat de Internet Association bij de verwachte geschillen zal optreden als "tussenkomende partij". De organisatie is dus niet van plan om uit eigen beweging gerechtelijke stappen te ondernemen, maar zal zich wel voegen bij rechtszaken die door anderen worden aangespannen.

De nieuwe regels zoals ze nu door de FCC worden voorgesteld, "ontmantelen de populaire maatregelen die de netneutraliteit voor de consument beschermen," zegt Beckerman. De FCC "gaat in tegen de wil van een meerderheid van de Amerikanen over de twee partijen heen en slaagt er niet in om een vrij en open internet in stand te houden."