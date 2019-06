Amerikaanse stad betaalt ruim 530.000 euro losgeld na cyberaanval Tijs Hofmans kg

20 juni 2019

12u09

Bron: Tweakers.net 0 Internet Een Amerikaanse stad in Florida heeft 65 bitcoins betaald om gegijzelde computersystemen terug te krijgen na een besmetting met ransomware. Dat komt momenteel neer op zo’n 534.000 euro. De stad Riviera Beach werd drie weken geleden door de ‘gijzelsoftware’ getroffen.

De politiedienst van Riviera Beach werd eind mei getroffen door ransomware, die werd verstuurd in een e-mail met een geïnfecteerd document. Ransomware is een type malware die een computer compleet kan overnemen, zodat alle documenten achter een virtueel slot en grendel zitten. De pc is onbruikbaar, tenzij de gebruiker een flinke som losgeld betaalt aan de cybercriminelen achter de aanval. Sinds de infectie met ransomware werkt de stad dan ook volledig offline, meldt onder andere The New York Times.



Het stadsbestuur heeft er nu voor gekozen 65 bitcoins aan losgeld te betalen. Met de huidige koers is dat zo’n 534.000 euro. Het is nog maar de vraag of de cybercriminelen woord houden en de stad daarmee ook daadwerkelijk de controle over hun toestellen terugkrijgt.

Nog eens 830.000 euro kosten

Het stadsbestuur liet vorige week ook al weten dat het nieuwe toestellen zou aankopen, wat overigens eerder al op de planning stond. De stad koopt 310 nieuwe desktops, 90 laptops, en een aantal nieuwe servers en andere systemen voor in totaal 941.000 dollar, omgerekend zo’n 834.000 euro. Ongeveer 265.000 euro wordt vergoed door de verzekering van de stad.



Steden en overheidsinstellingen worden steeds vaker slachtoffer van ransomware. Ze zijn vaak makkelijker te infecteren en de slachtoffers zijn eerder bereid te betalen. Eerder dit jaar werd de grote Amerikaanse stad Baltimore ook getroffen door ransomware. In dat geval kozen de bestuurders ervoor juist niet te betalen. Het vervangen van alle computersystemen kost daar nu al meer dan achttien miljoen euro.