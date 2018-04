Amerikaanse rechter adviseert collectieve zaak tegen Facebook om gebruik gezichtsherkenning Redactie

17 april 2018

03u45

Een rechter in de Verenigde Staten heeft bepaald dat een collectieve rechtszaak de beste manier is om een geschil tussen Facebook en veel gebruikers van het sociale medium over het gebruik van software voor gezichtsherkenning te beslechten.

Volgens de gebruikers, die de zaak op 6 april hebben aangespannen, wordt de software onrechtmatig gebruikt zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven.

De software wordt gebruikt bij het zogeheten taggen van mensen in foto's. Facebook kan door de software suggesties doen voor mensen die op de foto staan. Dit is sinds 2012 in Europa verboden en volgens de Amerikanen die de zaak hebben aangespannen overtreedt Facebook ook in de VS de regels.

Schandaal

Facebook zit momenteel middenin een schandaal doordat het bedrijf Cambridge Analytica via het sociale medium gegevens van 87 miljoen gebruikers heeft verkregen. Die gegevens zijn onder meer gebruikt voor politieke berichten rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. De CEO van Facebook Mark Zuckerberg werd vorige week twee dagen gehoord door het Huis van Afgevaardigden over de zaak.