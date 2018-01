Amerikaanse rechtbank: "Tinder discrimineert op leeftijd" mvdb

31 januari 2018

18u39

Tinder maakt zich schuldig aan leeftijdsdiscriminatie. Tot dat oordeel komt het hof van beroep in Los Angeles, nadat een gebruiker van de populaire dating-app zich had beklaagd over de verschillende prijzen voor de betaalde versie Tinder Plus. Die kost voor mensen onder de dertig 9,99 tot 14,99 dollar, maar voor mensen boven de dertig 19,99 dollar.

Tinder verdedigt het prijsbeleid met het argument dat jongeren vaker een kleiner budget hebben, waardoor een lagere prijs hen sneller over de streep trekt om een betaald abonnement aan te schaffen. Een lagere rechtbank ging in 2016 nog mee in die redenering en stelde dat van discriminatie geen sprake was.

In hoger beroep bleef deze week niets meer over van dat argument. Het idee dat jongere tinderaars krapper bij kas zitten, is volgens de rechter een onterechte generalisatie en daarom geen excuus om oudere personen meer geld te vragen. "En daarom swipen we naar links", zo staat in het schriftelijke vonnis. Als Tindergebruikers iemand naar links swipen, wijzen ze hij of haar af.