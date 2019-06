Amerikaanse marktwaakhond gaat marktpositie Amazon in de gaten houden AW

03 juni 2019

10u06

Bron: Belga 0 Internet Techreus Amazon moet rekening houden met verscherpt toezicht door de Amerikaanse marktwaakhond Federal Trade Commission (FTC). De toezichthouder sloot een deal met het Amerikaanse ministerie van Justitie om het toezicht op Amazon volledig voor zijn rekening te nemen, schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post.

Doorgaans is zo'n deal volgens de krant een voorbode van een onderzoek naar de dominante marktpositie van bedrijven. Amazon heeft in de VS met zijn webwinkel een groot deel van de onlinemarkt in handen. Daarnaast kocht het supermarktketen Whole Foods, heeft het zijn eigen digitale assistent met bijbehorende slimme speakers, muziek- en videostreamingdienst, en draaien veel websites op servers van Amazon.



De FTC en het ministerie van Justitie zouden onderling het toezicht op techreuzen Amazon en Google hebben verdeeld, waarbij het ministerie Google onder het vergrootglas gaat leggen. De kritiek op beide ondernemingen en andere techbedrijven als Facebook en Apple, neemt in de Verenigde Staten toe. De techgiganten zouden te veel macht hebben en te weinig gereguleerd worden.

